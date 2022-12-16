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Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı

Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
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Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavından Muaf Olanlardan Şartları Taşıyanlar İle Yazılı Sınavda Başarılı Olanların Kesin Sonuçları MEB tarafından açıklandı.

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmen başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmen başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen olma hakkını kazandı.

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Etiketler Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları
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