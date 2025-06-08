Uzmanından olası İstanbul depremi için dikkat çeken yorum

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili olarak ''Boyutu da mevcut ve güncel bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmelidir'' dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Bektaş yaptığı açıklamada, "Marmara fayları aşırı gerilmiş olsaydı, 2025 Silivri, 1999 İzmit, 1999 Düzce depremleri öncü depremlerin sağladığı stres transferi olmadan gerçekleşirdi ( 6,2 Silivri depremi 36 dakika önce M4 depreminin stres transferiyle gerçekleşti. 7,4 İzmit depremi batıdan doğuya 44 dakika süren mikro depremlerin stres transferiyle gerçekleşti. 7,2 Düzce depremi İzmit depreminin 3 ay içerinde yaptığı stres transferiyle oluştu)" dedi.

Bektaş açıklamasının devamında ise "Avcılar segmenti gerilme deformasyonu biriktirmiş, depreme hazır olsaydı 6,2 Silivri depreminin stres transferiyle kırılması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ENERJİSİNİ YÜZEYSEL OLARAK HARCIYOR"

Konuyla ilgili olarak CNN Türk'te de değerlendirmelerde bulunan Bektaş, "Avcılar büyük ihtimalle “krip” yapıyor. Yani deprem enerjisini yüzeysel olarak harcıyor. Bu da bölgede büyük bir deprem enerjisinin birikmediğini gösteriyor. İstanbulluları bir miktar rahatlatabilecek bilimsel bir veriden bahsedeyim. 2016 yılında Kuzey Marmara Fayı’nın Avcılar segmenti üzerinde çok uluslu çalışmalar yapıldı. Bu segment, Marmara Fayı’nın Küçükçekmece Gölü’nden geçen kuzeybatı doğrultulu, sağ yönlü tali kolu üzerinde yer alıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Küçükçekmece Fayı’nın yılda 5 mm hızla hareket ettiği ve kilitlenme derinliğinin 1 kilometreden az olduğu belirlendi" dedi.

"OLASI DEPREMİN BOYUTU YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Bektaş açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Bu, bölgede gerilmelerin fazla olmadığı anlamına geliyor. Bu durum İstanbulluları bir nebze rahatlatabilir. Ancak tekrar etmekte fayda var: İstanbul’un deprem tehlikesi hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Ancak olası bir depremin boyutu da, mevcut ve güncel bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmelidir.

Sadece tarihsel depremlere odaklanmak doğru değildir; çünkü faylar zamanla davranışlarını değiştirebilir. En doğru deprem tahmini, fayların günümüzde deprem enerjisi biriktirip biriktirmediğini ve bu enerjinin miktarını belirleyebilmektir. Deprem tahmini budur"

GÖKÇEADA AÇIKLARINDAKİ DEPREM İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?

Dün Gökçeada açıklarında yaşanan depremle ilgili de konuşan Bektaş, İstanbullu vatandaşların içini rahatlattı. Bektaş, "Gökçeada depremselliği Yunanistana doğru kayıyor. M4,8 depreminden sonra Gökçeadanın 130 km güneybatısında M5,2 depremi oluştu. Kuzey Marmara Fay zonu üzerindeki depremsellik İstanbul için tehlike oluşturmaz"