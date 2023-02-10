Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yan yatan bir bina uzmanları bile şaşırttı. 5 katlı binanın camlarının bile kırılmadığı görüldü.

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.



Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

İHA