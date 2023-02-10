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  3. Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yan yatan bir bina uzmanları bile şaşırttı. 5 katlı binanın camlarının bile kırılmadığı görüldü.

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

İHA

Etiketler kahramanmaraş deprem yan yatan bina
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