Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yan yatan bir bina uzmanları bile şaşırttı. 5 katlı binanın camlarının bile kırılmadığı görüldü.
Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.
Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.
İHA
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