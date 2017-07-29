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  3. 29 Temmuz 2017 15:33

Uzmanlardan İstanbul için sıcak uyarısı: Şehri terk edin !

Yoğun yağmur ve dolu yağışının şoku yeni atlatılırken şimdi de 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da hava sıcaklığının büyük oranda yükseleceği uyarısı geldi.

Uzmanlardan İstanbul için sıcak uyarısı: Şehri terk edin !
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Türkiye’de yağmur ve dolu yağışının etkileri yavaş yavaş atlatılırken sıcaklığın ne kadar artacağı da merak konusu oldu. Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da hava sıcaklığının yükseleceği uyarısında bulundu.

Profesör Mikdat Kadıoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada havaların çok daha fazla ısınacağını ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti. Türkiye’nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren birde tweet attı.

İşte o tweet:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

 

hava sıcaklıkları
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