Uzmanlardan korkutan sözler: ''Gerçek vaka sayısı 350 bin''

Koronavirüs salgınında dün itibariyle vaka sayısı 44 bini aştı. Vaka sayısının tespit edilemeyen hastalarla birlikte 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar, mevcut tablonun ağır vaka ve ölüm sayılarına etkisinin 10 gün sonra görüleceğini belirtiyor.

Koronavirüs salgınında vaka rekoru kırılan Türkiye'de iki haftalık sürede virüsü kapanların ve ölenlerin sayısı ikiye katlandı. 19 Mart'ta 21 bin 30 vaka ve 87 ölüm gerçekleşirken, 2 Nisan'da bu sayı 42 bin 308 vaka, 179 ölüm olarak kayıtlara geçti.

"VAKA SAYILARININ GİZLENMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, yaşanan tabloyu, "Ülke genelinde tespit edilebilen vaka sayısı 40 bine ulaştı ancak asemptomatik ve tespit edilemeyen hastaları da hesaba kattığınızda bu rakamın 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Vaka sayılarının gizlenmesi gibi bir durumun olmadığını ancak asemptomatik hastaların, Kovid-19'a yakalandıklarının farkında olmadıkları için böyle bir tablonun oluştuğuna dikkat çeken Dr. Tamur, şöyle konuştu:

"İstatiksel olarak bir Kovid-19 vakası yakaladığınızda 8-10 arasında vaka kaçmış olur. Bunu nedeni asemptomatik kişilerin hastalığı hayata geçirmesidir. Bu kişiler hasta olduklarını bilmezler ve test yaptırmaya gitmezler. Ancak taşıyıcı olduklarından virüs yayılmaya devam eder. Şu an için test poztif oranı yüzde 16-17'yi geçmiş durumda. Bir aile hekimine 17-18 pozitif vaka oranı söz konusu. 5 bin aile hekimi olduğunu düşünürsek, sadece İstanbul'da tespit edilen vaka sayısı 9 bin diyebiliriz. En büyük sorun temaslıların testi pozitif çıkanlar tarafından saklanıyor olması. Filyasyonda da sıkıntılı bir dönemdeyiz. 40 bin vaka, 30 bin hane demektir. 30 bin haneyi sorgulamak kolay değil" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK PANDEMİNİN EN BÜYÜK VAKA KRİZİNİ YAŞIYORUZ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık da şu tespitlerde bulundu: "Ülke genelindeki vaka sayısının 350-400 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Varyant virüs yüzde 80 daha bulaşıcı bir özellik sergiliyor. Üçüncü dalganın zirve noktanda vaka tespit edilen vaka sayılarının 50-55 bin bandında olması muhtemel. Ülke olarak pandeminin en büyük vaka krizini yaşıyoruz. Şu anki yoğun bakım ve ölüm tablosu 20 binli vakaların yansıması. Son bir haftalık tablonun yoğun bakım ve ölümlere etkisi ise 10 gün sonra tam olarak ortaya çıkacak. 10 Nisan'da, bugünden çok daha kötü bir tablo göreceğiz."

"MİLYON BANDINDAYIZ"

Mevcut vaka tablosundaki rakamın test sayısına bağlı olarak tespit edilebilen kişiler olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şunları söyledi: "Mevcut vaka tablosunu ne yazık ki 10 katı fazla düşünmemiz gerekiyor. Bu durum asemptomatik hastaların durumundan kaynaklı. Aktif vaka sayısının 300 bine yakın olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısı için de 'Bir yakalanan 10 kaçan' kuralını hesaba katarsak, virüsü vücudunda taşıyan ve etrafa bulaştırma potansiyeli olanların milyon bandında olduğunu anlarız. Tarama testlerinin ciddi olarak artırılması gerekiyor. Mevcut tablonun ağır vaka ve ölüm sayılarına etkisini 10 gün sonra göreceğiz. Ne yazık ki ölüm oranları ve yoğun bakımlarda 10 gün sonra daha yüksek rakamları görmek kaçınılmaz."