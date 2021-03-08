Uzmanlardan kritik altın yorumu! Yükseliş sürecek mi?

Altın yeni haftaya yükselişle başlarken, Uzmanlar tahlil faizlerindeki artışa rağmen altının yüksek enflasyon beklentisiyle artabileceğini öngördü. İşte uzmanlardan altın yorumları...

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları Biden’ın koronavirüs yardım paketinin ABD Senatosu’nda onaylanmasını destek buldu ve tekrar 1.700 doların üzerine çıktı. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi izleyen gram altın, yeni haftada yatırımcısını sevindirdi. 2021 yılına 454 TL seviyelerinde başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki gerilemeyle düşen gram altın fiyatları yüzde 13’ten fazla değer kaybederek 400 TL’nin altını görmüştü. Uzmanlar altın fiyatlarının tahlil faizlerindeki yükselişle düştüğünü yorumladı.

GRAM ALTIN HAFİF ALICILI SEYREDİYOR

Dinamik Menkul gram altının 416,91 lira seviyesini aştığı durumda 440,33 direç seviyesini izleyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Ons altındaki düşüş ve kurların yükselmesi etkisiyle güne hafif alıcılı devam eden Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam etti. Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesini izliyor olacağız.



Destek: 395,16 – 362,36 – 340,95

Direnç: 416,91 – 440,33 – 450,19 "





'ALTIN DEĞER KAZANABİLİR'

Stratejist Tunç Şatıroğlu altın analizinde altın fiyatlarının ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerindeki artışa rağmen artabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Paket Senato'da onaylandı ancak henüz ABD'de de piyasa açılmadığı için net konuşmak için erken olmakla beraber piyasalarda özellikle altın ve dolar üzerinde etkili olan ABD 10 yıllık faizlerinde bir geri çekilme olmadığını görüyoruz. Henüz altına yaramadı.

ABD 10 yıllık faizleri artmaya devam edebilir ancak enflasyon beklentileri daha çok artacak olursa o zaman faizdeki artışa rağmen altın yine de değer kazanabilir. Bu paketin enflasyon beklentilerini nasıl değiştirdiği ancak ABD açıldıktan sonra belli olur.

1700 dolar civarında hareket ediyor. 10 yıllıklardaki artış yükselişi baskılıyor. Ancak altın düşüş trendinde olduğu için teşvik fiyatlandı denemez. 4 saatlikte 1720'nin üzerine çıkmadan yükseliş başladı diyemeyiz. 1680 destek." dedi. Şatıroğlu güncel altın grafiğini şu şekilde paylaştı;

'ONS ALTINDA 1.715 DOLAR KIRILMA NOKTASI'

Meksa Yatırım' ın günlük analiz bülteninde, ons altın için 1.715 seviyesini kırılma noktası olarak gösterilerek şu yorum paylaşıldı;

"Altın 1706 altındaki geri çekilme beklentimizi karşılaşa da, 1687 desteğimize kısa bir mesafe kala, alıcılar ile karşılaştı. Bugün ise 1715 seviyesini kırılma noktası olarak belirleyebiliriz.

1715 üzerine çıkması durumunda 1725 - 1740 hedef konumunda olabilir.

1715 altında tutunmamız durumunda ise 1687 - 1680 - 1670 - 1650'ye doğru gerileme izleyebiliriz."



'ONS ALTIN AŞAĞI YÖNDE BASKILANIYOR'

Ahlatçı Yatırım altın analizinde, tahvil faizlerinin ons altını aşağı baskılamaya devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Ons altında ABD Dolarında değer kazanımı ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş ile birlikte aşağı yönlü baskı devam ediyor. Özellikle ABD tarafında 1,9 Trilyon Dolar destek paketinin Senato’da kabul edilmesi ve geçtiğimiz haftanın son işlem günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI), işsizlik ve saatlik kazançlar verilerinin beklenenden iyi açıklanması ile Dolar endeksi değer kazanırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60 üzerine çıkması ile Ons altın 1700 Dolar seviyesi altında fiyatlanıyor. Orta vadede 1700 Dolar üzerine kalıcı yükseliş gerçekleşmezse aşağı yönlü hareket devam edebilir. Veri akışının sakin olduğu günde 1700 Dolar aşağısında 1671 Dolar seviyelerien kadar geri çekilme yaşanabilir. 1700 Dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1715 ve 1725 Dolar seviyelerinde yükselişler görülebilir.



Destekler: 1687 / 1680 / 1671

Dirençler 1695 /1705 / 1712 "

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda, ons altın için 1.660 dolar seviyesinin önemli olduğunu vurguladı ve gram altın için 395 lira desteği korunmaya devam ettiğini belirtti.