Uzun namlulu silahla vurulmuş... 15 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü olarak bulundu

Diyarbakır’da 15 yaşındaki Amine adında bir kız çocuğu evinde uzun namlulu silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olay, ilçede büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Amine D. evde yalnız olduğu sırada içeriden tek el silah sesi yükseldi.

Silah sesini duyarak durumu polise bildiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde acı manzara ile karşılaşıldı. Yapılan incelemede, Amine D.'nin uzun namlulu bir silahla vurulduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amine'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Bismil'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emniyet güçleri, bir çocuğun evde nasıl uzun namlulu bir silaha ulaştığını ve olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

DHA