  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uzun namlulu silahla vurulmuş... 15 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü olarak bulundu

Uzun namlulu silahla vurulmuş... 15 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü olarak bulundu

Uzun namlulu silahla vurulmuş... 15 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü olarak bulundu
Güncelleme:

Diyarbakır’da 15 yaşındaki Amine adında bir kız çocuğu evinde uzun namlulu silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olay, ilçede büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Amine D. evde yalnız olduğu sırada içeriden tek el silah sesi yükseldi.

Silah sesini duyarak durumu polise bildiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde acı manzara ile karşılaşıldı. Yapılan incelemede, Amine D.'nin uzun namlulu bir silahla vurulduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amine'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Bismil'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emniyet güçleri, bir çocuğun evde nasıl uzun namlulu bir silaha ulaştığını ve olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Etiketler diyarbakır bismil amine kız çocuğu Çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları
Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı