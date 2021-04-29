Uzun sakallı lise öğrencisinin askeri okula girmesi sosyal medyada olay oldu

Gaziantep, Özel İslahiye Açı Lisesi öğrencisi A.S.Ç.’nin kapatılan Harp Akademileri’nin yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı sonuç belgesinde yer alan fotoğrafı tartışma yarattı.

Gaziantep, Özel İslahiye Açı Lisesi öğrencisi A.S.Ç.’nin kapatılan Harp Akademileri’nin yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı sonuç belgesinde yer alan "uzun sakallı fotoğrafı" tartışma yarattı.

Lisesi öğrencisi A.S.Ç., ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavında aldığı sonuçla Türkiye 40.’sı oldu.

A.S.Ç.’nin sonuç belgesi, Özel İslahiye Açı Lisesi sosyal medya hesabından “2021 MSÜ İslahiye 1.si” mesajıyla paylaşıldı.

İşte o mesaj:

Lisesi öğrencisi A.S.Ç.’nin ÖSYM tarafından hazırlanan sonuç belgesinde, “uzun sakallı” fotoğrafının yer alması dikkat çekti. Sosyal medyada “tarikat” eleştirileri yapıldı.

“GÜVELİK SORUŞTURMASI YAPILMALI”

Odatv’ye konuşan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, lise öğrencisinin sınav belgesinde “uzun sakallı” fotoğrafının yer alamayacağını vurguladı.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Lisede okuyan bir öğrencinin askeri okul sınavına böyle bir fotoğrafla girmesi, gelecekte yetiştireceği subaylarla ilgili soru işaretleri yaratmaktadır. Devlete memur alımlarında itirazlarımıza rağmen, ısrarla yapılan araştırmaların, güvenlik soruşturmalarının Milli Savunma Üniversitesi’ne yapılan alımlarda uygulanmaması dikkat çekicidir. IŞİD benzeri radikal dinci gruplara üye olup olmadığının araştırılması gerekir” uyarısında bulundu.

“BUNA BENZER DURUMLAR FETÖ DÖNEMİNDE YAŞANDI”

“Sorulan soruların incelenmesi, neden Milli Savunma Üniversitesi’ni neden tercih ettiğinin incelemesi yapılmalıdır” diyen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Yıldırım, şöyle devam etti:

“Biz tehlikenin farkındayız, ülke geleceği açısından bunlar son derece önemlidir.

Bu belgeye göre, öğrenci dilediği üniversiteye girebileceği puanı yakalamıştır.

Burada sorgulanması gereken mesele; ya sorular çok basit, ya sorular elden veriliyor, ya da zeki öğrenciler askeriyeye yönlendiriliyor. Buna benzer durumlar FETÖ döneminde yaşandı.

Bazı zeki öğrencilerin, FETÖ’de olduğu gibi, özelikle mi askeriyeye yönlendirildiği araştırılmalıdır.

Ülkemiz daha dün gibi bu konuyla ilgili çok acı bir tecrübe yaşamıştır. Ülkemizin göz bebeği kurumlarımız, özelde de milli savunmamızın temeli ordumuz, her türlü şüpheden arınık, tertemiz vatan evlatlarının yerleştirilmesi gereken yerlerdir. FETÖ’den kurtulup metöye ya da başka bir cemaate, odağa teslim edilmemelidir.”