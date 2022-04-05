Uzun Uçuşlarda Rahat Etmenizi Sağlayacak 7 Öneri

Uzun uçuşlar, birçoğumuz için stresli hale gelebiliyor. Saatlerce uçak içerisinde kalmak, kabin içindeki uğultu, sürekli oturmak ve uçak içi sıcaklığı gibi etkenler nedeniyle uzun mesafe seyahat etmekten çekinenleri anlayabiliyoruz.

Hayalini kurduğunuz; fakat endişeleriniz nedeniyle yapmayı hep ertelediğiniz seyahat için ilk adımı uçak bileti satın alarak atın, önerilerimizi uygulayarak keyifli bir uçuş yapın.

1 - Doğru koltuk seçimi yapın

Konforlu bir seyahat için koltuk seçiminizi uçuştan birkaç gün önce yapmanızı tavsiye ederiz. Online check-in ve kontuar check-in sırasında kısıtlı seçenekler arasından koltuk seçmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı hava yolu firmaları dilediğiniz koltuğu, ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında günler önceden seçmenize imkan tanımaktadır. Uzun boylu iseniz diz aralığı geniş koltukları ve acil çıkış kapılarını tercih edebilirsiniz. Kapalı alanda kalmak sizi endişelendiriyorsa daha havadar olan koridor kenarı koltuklar size daha çok hareket alanı sağlayacaktır. Yüksek sese karşı hassasiyetiniz varsa motor bölümünden uzakta bir koltuk tercih seçebilirsiniz.

2- Rahat kıyafetler giyin

Kalın ve sıkı kıyafetler ile uçuş yapmak belli bir süre sonra sizi rahatsız edebilir. Gereğinden fazla kalın giyinmek sıcaklamanıza ve terlemenize yol açabilir. Spor ayakkabı, rahat bir eşofman altı, üzerine bol ve ince bir tişört, yanınıza alacağınız hafif bir ceket, en ideal uçuş kombinidir. Böylece, kan dolaşımınızı hızlandırarak daha rahat yolculuk edebilirsiniz.

3 - Uçuş sırasında iyi vakit geçirmek için hazırlık yapın

Uzun uçuşlarda vakit geçirmenin en iyi yolu; bir şeyler okumak, dinlemek ve izlemektir. Uçuş öncesinde telefonunuza, tabletinize veya laptop’unuza çevrimdışı yazı, görsel ve ses dosyaları indirebilirsiniz. Birçok hava yolunun uçuş içi eğlence sistemi de bulunmaktadır. Favori kitabınızı, müzik listelerinizi, izleyeceğiniz içerikleri belirleyerek yolculuğunuzu daha keyifli kılabilirsiniz.

Uçuş öncesinde yanınıza alacağınız elektronik cihazları şarj etmeyi unutmayın.

4- Kontakt lens yerine gözlük kullanın

Uzun uçuşlarda, kabin içindeki kuru hava kontakt lenslerinizi kurutarak gözünüzde yanma ve batma gibi rahatsızlıklar oluşturabilir. Kontakt lens takmak zorundaysanız düzenli aralıklarla nemlendirici göz damlası kullanabilirsiniz. Halihazırda gözlüğünüz var ise kontakt lens yerine gözlük takabilirsiniz.

5- Uyuyun

Uzun uçuşlarda, birkaç saati uyuyarak geçirmek yolculuğunuz daha kısa sürmüş gibi hissettirecektir. Uyumanıza yardımcı olacak seyahat yastığı, pike, göz bandı gibi eşyaları yanınıza alabilir veya kabin görevlilerinden talep edebilirsiniz. Uçakta uyumayı kolaylaştırmak için uçuştan 8-12 saat öncesini uyanık geçirmenizi öneririz.

6- Hareket edin

Uçuş süresince sürekli oturmak bir süre sonra bacaklarınızın ağrımasına ve rahatsız hissetmenize neden olacaktır. Uçuş sırasında mümkün olduğunca koltuğunuzdan kalkıp koridorda yürümek ve ufak hareketlerle vücudunuzu esnetmek iyi gelecektir.

7- Yanınıza atıştırmalıklar alın

Uzun uçuşlarda, belli aralıklarla yiyecek ve içecek servisi yapılmaktadır. Uçak yemeklerini sevmiyorsanız veya aralarda acıkacağınızı düşünüyorsanız yanınıza tuzlu kraker, çiğ kuruyemiş, kuru meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar alabilirsiniz. Böylece, kan şekerinizi uçuş süresince dengeleyebilirsiniz. Yolculuk sırasında mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşıyorsanız çantanıza naneli şeker, sakız koymayı unutmayın.





