Uzun Ve Sağlıklı Saçların 8 Sırrı

Pandemi sürecinde yoğun antiseptikli ürünler kullanmak cilt sağlığımızı özellikle saç derimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Pandemi süreci, kısıtlamalar ve bununla gelen endişeler devam ederken Uzman Saç Stilist Cengizhan Tezgelmez ile saç bakım tüyolarını konuştuk.

Uzun ve sağlıklı saçlar a kavuşmak için her kadının bildiği pek çok uygulama vardır. Hepimizin bildiği yöntemler ama uygulama kısmında çoğunlukla üşengeçlikten pas geçiliyor.

Sa ğlıklı saçlara sahip olmak istiyorsak, uyguladığımız yöntemleri devamlı hale getirmeliyiz ve aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz.



1. Saçlarınızı kontrollü bir şekilde kırık ve cansız olan kısımları kestirmekle başlayalım.

Saçlarımız boyadan, şekillendiricilerden ve hatta sık sık taranmaktan dahi yıpranabilir. Bir süre sonra uçları kırılır, kurur ve çatallı kötü bir görünüme sahip olur. Bu da saçları sağlıksız gösterir. Uzun ve sağlıklı saçlarımız olmasını istiyorsak her 3 ay’da bir olmak şartı ile uçlarını yarım santim kadar kestirmeliyiz. Böylelikle sağlıksız kısımlardan kurtulacağı için gür, canlı ve parlak görünür.



2. Saç Derinize Masaj Ve Bakım Yapın

Saçlarınızı yıkamak harici saç derisine uygulayacağınız masaj dahi saçları mutlu edecektir. Bunun için avokado ve hindistan cevizi yağlarını kullanabilirsiniz. Bu tür yağlar saç derisini besler ve güçlendirir. Sağlıklı saçlar için güçlenen saç derisi de önemli bir yer tutmaktadır.

Bu yağların haricinde saç için özel üretilen bakım serumlarını da kullanabilirsiniz.

saçlarınızı sık sık nemlendirmek saçlarınıza parlaklık kazandıracaktır.

sülfatsız şampuan kullanımı saçlarınıza zenginlik kazandıracaktır.

Doğru Kesim Yapılması

Her yüz tipi için saç modelleri değişmektedir. Öncelikle yüzümüzün hangi tipte olduğunu bilmeli ve ona göre saç modelleri seçmeliyiz. Aşağıdaki örnek resimde göreceğiniz gibi yüz tiplerine göre saç modelleri bulabilirsiniz.

Kuru Şampuan Kullanımı





Kuru şampuan kullanımı dengeli ve saçınızın her yerine eşit miktarda dağıtımı ile .

Her ne kadar sağlıklı gibi görünmese de aslında uzun ve sağlıklı saçlar için uygulaması hem pratik hem de faydalıdır. Ayrıca saç dipleri için de sağlıklıdır çünkü diplerde saç için faydalı olan yağları silip süpürmeden saçlarınızı temizler.Saç köklerinize uygulayacağınız bir masajla saçlarınıza canlılık katabilirsiniz.

Saçlarınıza Renk Verin



Uzun ve koyu renk saçlar her ne kadar güzel olursa olsun, bazen aralara katılan renk ve ışıltılar iyi fikir olabilir. Ve ben buna saç makyajı diyorum kişinin ufak pırıltılar ile dahi olsa ufak dokunuşlara ihtiyacı vardır . Ten göz ve saçınızın ihtiyacı olan görünümü Balyaj ya da ombre ile saçlar daha parlak ve canlı gözükeceklerdir. İşlem uygulanmış saçların ise sağlıklı olması için yine saç yağları kullanılması gerekmektedir.

Saç tipine uygun yağlar ile beslemekte fayda vardır .

Yüksek Ve Sıkı Topuz Yapmayın



Eğer uzun ve gür saçlarınız var ise topuzunuzu yüksek yaptığınızda bu kalın topuz ile yüz proporsiyon uyuşmayabilir ve yüzde uyum bozulur. Her yüz tipi için en idael topuz enseye yakın olarak yapılan topuzdur. Saç derisini de germemek için yapılacak topuz gevşek tutulmalıdır. Bu sayede saç dipleri hava alır ve saç diplerinizde ağrılar

oluşmaz. Sıkı ve gergin At-kuyruğu topuzu Aynı zamanda alışkanlık haline geldiğinde alnınızda geriye doğru saç dökülmesine sebep olabilir .



7. Hacimli Saçlar İçin Yapılması Gereken

Saçlar uzadıkça ağırlaşır. Eğer kökler desteklenmez ise dümdüz aşağı sarkarlar ve hacimsiz görünürler. Saçlara hacim kazandırmak için, dipler nemli yken ‘Hacimlendirici ve saça dolgunluk kazandıran ürünler tercih edilmelidir. Saç diplerine hacim veren ve saçları kabartan ürünlerden kullanabilirsiniz. Yine saç diplerine masaj yaparak uygulamanız saçlarınız için iyi bir sonuç elde edilecektir.



8. Saçlar Uykuda Yıpranmasın

Tuhaftır ki saçlar uykuda yastığa ( ıslak ve biçimsiz dağınık halde bırakıldığında ) sürtündüğü için de yıpranabilir ve kırılabilir. Bu yıpranmaya en çok maruz kalan uzun saçlardır. Uyurken sağa sola döndüğümüzde gerilen, çekiştirilen ve ezilen uzun saçlar. Bu ihtimali aza indirmek için saten ya da ipek yastık kılıflarında kullanabilirsiniz. Bu kılıflar sürtünmeyi aza indirerek saçların uykuda dahi sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kılıf almak yerine en pratik yöntemi de uygulayabilirsiniz, saçlarınızı tepeden gevşekçe toplayıp yatabilirsiniz.

Bunun yanı sırasa saçlarınızın sağlıklı uzaması için Çinko Demir eksikliği ve Kansızlık başta olmak üzere saçın temel bileşeni Kreatini düzenli kullanımda saçlarınızın uzaması ve saç tellerinizde istenilen parlak canlı pürüzsüz görünüm kazandıracaktır.