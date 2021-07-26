Vaka artışı durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.
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