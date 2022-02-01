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Vaka sayısı 100 bini aştı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Vaka sayısı 100 bini aştı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 1 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre günlük vaka sayısı 100 bini aştı.

1 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 87 bin 562 oldu. Vaka sayısının 102 bin 601 olarak açıklanmasıyla günlük vaka sayısında en yüksek seviye kaydedildi. Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. İşte 1 Şubat koronavirüs tablosu, aşılama verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları...

AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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