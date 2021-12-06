Vaka sayısı 20 binin üzerinde! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 354 bin 296 testin sonucuna göre 20 bin 33 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 611 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 85.2 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 57.4 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82.0 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 79.7 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.4 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75’in altında. Aşı önemini koruyor.”