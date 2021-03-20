  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vaka sayısı 21 binin üzerinde! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Vaka sayısı 21 binin üzerinde! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Kademeli normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları dün 21 bini de aşmıştı. Bugün açıklanan son 24 saatin verilerine göre vaka sayısı yine 21 binin üzerinde. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar devam ediyor.

Kademeli normalleşme ile birlikte yine hızlı bir yükseliş gösteren vaka sayıları yeniden 20 binin üzerinde devam ediyor.

Bakanlığın paylaştığı son tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

 

Etiketler aaaa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte banka banka yeni güncel kredi faiz oranları ( Mart 2021 )
BİM 23 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''İşte isim listesi'' diyerek açıkladı
İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!
Sörloth geri mi dönüyor ?
İBB'den 'Gezi Parkı' açıklaması
İkinci el cep telefonu alımında ve satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir ?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni formül