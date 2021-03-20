Vaka sayısı 21 binin üzerinde! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Kademeli normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları dün 21 bini de aşmıştı. Bugün açıklanan son 24 saatin verilerine göre vaka sayısı yine 21 binin üzerinde. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar devam ediyor.

Kademeli normalleşme ile birlikte yine hızlı bir yükseliş gösteren vaka sayıları yeniden 20 binin üzerinde devam ediyor.

Bakanlığın paylaştığı son tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.