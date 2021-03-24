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  3. Vaka sayısı 30 bine dayandı! Son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 30 bine dayandı! Son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 24 Mart 2021 tarihi itibariyle 1042 kişinin septomlu, 29 bin 762 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 142 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

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