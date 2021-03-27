Vaka sayısı 30 bini aştı! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi, 151 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de Mart ayı itibariyle başlayan normalleşme süreci ve mutant virüslerin yayılmasıyla tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Bugün itibariyle günlük vaka sayısı 30 bin sınırını aştı. İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu...



Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.