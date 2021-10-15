Vaka sayısı 30 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, 15 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 363.536

Kovid-19 testi yapıldı, 30.694 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 25.513 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

İŞTE 15 EKİM 2021 KORONA TABLOSU