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Vaka sayısı 30 binin üzerinde: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 30 binin üzerinde: İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'nin 25 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 232 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 351 bin 152 testin sonucuna göre 27 bin 663 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 30 bin 824 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 25 ekim koronavirüs
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