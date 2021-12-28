Vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 184 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testin sonucuna göre 32 bin 176 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 23 bin 104 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 184 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI

Vaka sayısında hızlı yükselişin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron uyarısı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ'' dedi.