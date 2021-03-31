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  3. Vaka sayısı 40 bine dayandı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 40 bine dayandı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklanmaya göre günlük vaka sayısı 40 bine dayandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 1401 kişinin septomlu, 39 bin 302  kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 152 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

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