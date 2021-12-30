Vaka sayısı 40 bine dayandı: İşte son 24 saatin korona tablosu

30 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 39 bin 681 oldu.

Son dakika haberine göre 30 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.