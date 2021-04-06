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  3. Vaka sayısı 50 bine dayandı! Son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 50 bine dayandı! Son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşımda vaka ve ölüm sayısında düne göre artış yaşandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Vaka ve vefat sayısında korkutan artış sürüyor.

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Etiketler korona vaka koronavirüs vakavaka sayısı 6 nisan korona 6 nisan korona tablosu
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