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Vaka sayısı 6 binin altında: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 6 binin altında: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 164 testte 5 bin 647 vaka, 495 hasta tespit edildi.

Virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, toplam vefat sayısı 48 bin 255, toplam ağır hasta sayısı 1060, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.

 Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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