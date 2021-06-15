Vaka sayısı 6 binin altında: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 223 bin 846 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 532 kişinin septomlu, 5 bin 955 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 84 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.