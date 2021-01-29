Vaka sayısı 7 binin altında! İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1 bin 740 oldu, 8 bin 93 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.