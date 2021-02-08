Vaka sayısı 8 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu

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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559 olurken, toplam can kaybı da 26 bin 900'e ulaştı.
Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.
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