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VAKA SAYISI 8 BİNİN ÜZERİNDE! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
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  3. 08 Şubat 2021 19:06

Vaka sayısı 8 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi.

Vaka sayısı 8 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559 olurken, toplam can kaybı da 26 bin 900'e ulaştı.

Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

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