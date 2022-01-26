Vaka sayısı 80 bine dayandı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Koronavirüs testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 77 bin 434 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

2 DOZ AŞILAMADA OSMANİYE İKİNCİ SIRADA

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 26 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 77 bin 434 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 416 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 501 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,29 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 252 bin 329 ’a yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir” dedi.