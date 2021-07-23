Vaka sayısı aldı başını gidiyor! Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbir çağrısı yaparak, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" ifadelerini kullandı.