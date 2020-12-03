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  3. 03 Aralık 2020 19:36

Vaka sayısı artmaya devam ediyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı artmaya devam ediyor! İşte son 24 saatin korona tablosu
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Her akşam olduğu gibi bugün de Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı koronavirüs vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya sayfalarından koronavirüs vakaları açıklanıyor. Peki ama bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 

Dünkü vaka sayıları:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

korona , vaka
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