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Vaka sayısı binin üzerinde: Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Vaka sayısı binin üzerinde: Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yeni açıklanan tabloya göre günlük vaka sayısı binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 136 bin 332 testin sonucuna göre 1304 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise bin 184 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

TOPLU ULAŞIMDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesi durumunda toplu ulaşımdaki maske yasağının kalkacağını açıklamıştı. 

22 Mayıs ve 23 Mayıs'ta vaka sayısı 1000'in altında açıklanırken; bugün yine 1000'in üzerine çıktı. 

Etiketler korona vaka vaka sayısı koronavirüs
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