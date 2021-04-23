Vaka sayısı düşüyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 23 Nisan korona tablosuna göre son 24 saatte 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle 3 bin 89 kişinin septomlu, 49 bin 438 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 343 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama! İşte ilçe ilçe İstanbul'da son durumHaber Koronavirüs geçirenlere kötü haber! ''Kalıcı olabilir''Sağlık Bilim Kurulu'ndan tam kapanma tavsiyesi!Güncel