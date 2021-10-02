Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu! İşte yeni vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçen hafta vaka sayısı en çok artan iller Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI ARTAN 10 İL

Geçen hafta vaka sayısı en çok artan illeri paylaşan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." dedi.