Vaka sayısı her geçen gün artıyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, 10 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Günlük koronavirüs (Covid-19) sayılarında inişli çıkışlı rakamlar devam ediyor. Günlük 40 binlere dayanan rakamlar alınan tedbir ve kısıtlama kararlarından sonra ciddi oranda bir düşüş gösterdi. Ancak son açıklanan tabloda ise endişelendiren durum devam ediyor...