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Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Paylaşılan koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 18 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 916 kişinin septomlu, 11 bin 937 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 203 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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