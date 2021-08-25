Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son koromavirüs verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 293 bin 37 testin sonucuna göre 19 bin 970 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 16 bin 651 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.