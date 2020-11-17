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  3. 17 Kasım 2020 20:30

Vaka sayısı patladı! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Bugün 3819 yeni hasta tespit edildi, 103 kişi vefat etti.

Vaka sayısı patladı! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.

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