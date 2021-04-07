Vaka sayısı patladı! Son 24 saatin korona tablosunda korkunç rakamlar!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 55 bin 740 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 7 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 7 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 203 kişinin septomlu, 54 bin 740 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 276 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250, toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, toplam vefat sayısı 32 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 604, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 194 bin 978 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.