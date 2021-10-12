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Vaka sayısı rekor kırdı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Vaka sayısı rekor kırdı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre vaka sayısında korkutan bir artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 357 bin 636 testin sonucuna göre 33 bin 860 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 30 bin 110 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 237 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.

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