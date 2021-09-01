Vaka sayısı tırmanıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı san 24 saatin korona tablosunu açıkladı yapılan açıklamaya göre 23 bin 946 kişinin daha korona testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testin sonucuna göre 23 bin 946 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 15 bin 164 olarak açıklandı. Son 24 saatte 290 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.