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Vaka sayısı yeniden binin altında: İşte son 24 saatin vaka tablosu

Vaka sayısı yeniden binin altında: İşte son 24 saatin vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 27 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu...

Etiketler korona
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