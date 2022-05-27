Vaka sayısı yeniden binin altında: İşte son 24 saatin vaka tablosu
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu.
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 27 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu...
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