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  3. Vaka sayısı yine rekor kırdı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı yine rekor kırdı! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor kırdı. Son 24 saatte 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi, 279 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 802 kişinin septomlu, 59 bin 187 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 279 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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