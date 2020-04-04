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  3. 04 Nisan 2020 11:37

Vaka sayısında 2. olan İzmir'de şoke eden görüntü

İzmir coronavirüsü vaka sayısında 2.sırada olmasına rağmen vatandaşların uyarılara kulak asmadığı görüldü.

Vaka sayısında 2. olan İzmir'de şoke eden görüntü
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 İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak vakit geçirirken birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkat çekti.

"İZMİR SANKİ VİRÜSSÜZ BİR GÜN YAŞIYOR"

Karşıyaka Çarşısı'nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök isimli vatandaş, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti. Gök, "İnsanlar yasağa uymaya çalışıyor ama biraz da bunaldılar. Dışarı çıkıp hava almak istiyorlar. Bugün biz de gördük ki yaş sınırı olmaksızın herkes kendini dışarı atmış. İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor. Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi" diye konuştu. İşten döndüğünü belirten Çağkan Bozkurt isimli vatandaş ise "Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkılmaması gerekiyor. Herkesin tedbir alması lazım ama gördüğümüz gibi insanlar uyarıları dinlemiyorlar" dedi.

"İNŞALLAH BUNUN ÇARESİ BULUNUR"

Karşıyaka'da dışarı çıkan vatandaşlardan Orhan Sarı da, "Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, toplu ulaşım noktalarında ellerimi dezenfekte ediyorum. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafe kuralına uymaya çalışıyoruz. Kendimizden ziyade başkalarını da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 'Acısını çeken anlar' derler ya. Sürekli yayılan bir virüs, her gün ölü sayısı artıyor. İnşallah bunun çaresi bulunur" ifadelerine yer verdi.

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izmir , karşıyaka , koronavirüs
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