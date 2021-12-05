Vaka sayısında 3 ay sonra bir ilk: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayısı 3 ay sonra ilk defa 20 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYILARI VE MÜCADELE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının düşüşüne dikkat çekerek, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.