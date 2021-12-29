Vaka sayısında artış devam ediyor: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre vaka sayısındaki korkutan artış hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testin sonucuna göre 36 bin 684 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 638 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 142 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.