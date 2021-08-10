Vaka sayısında artış sürüyor! Günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi, 124 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 vaka tespit edildi, 124 kişi hayatını kaybetti.



İyileşen ve karantinası tamamlananların sayısı ise 14 bin 954 oldu.

İŞTE 10 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU:

BAKAN KOCA: AŞI OLUN, TEDBİRLERE UYUN



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tablodaki vaka sayılarının artışına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı

İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ

Burdur ve Bartın aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye dönerken, Adana ve Sivas ise turuncudan sarıya döndü.