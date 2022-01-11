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Vaka sayısında büyük sıçrama: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısında büyük sıçrama: İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'nin 11 Ocak 2022 günlükkoronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 137 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan  430 bin 253 testin sonucuna göre 74 bin 266 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 38 bin 242 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 141 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" dedi.

Etiketler korona vaka koronavirüs vaka sayısı 11 ocak koronavirüs
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