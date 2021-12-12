Vaka sayısında düşüş sürüyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 17 bin 956 vaka tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı.

22 bin 648 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 182 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.