Vaka sayısında endişe veren artış: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 27 bin 802 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testin sonucuna göre 27 bin 802 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 29 bin 191 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 276 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." dedi.