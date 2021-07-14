  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saati korona tablosu

Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saati korona tablosu

Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saati korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayısında yine artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 238 bin 867 testin sonucuna göre 6 bin 907 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 63 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 43 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona vaka vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın konuşması sonrası ''erken seçim hayırlı olsun'' dedi
İşte dolar, euro ve altının Merkez'in faiz kararına tepkisi
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyada para basıyor
Bakan Koca kritik toplantı sonrası duyurdu: Aşılamada yeni karar
Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler
Evler 148 bin liradan başlıyor! İstanbul'un en ucuz ilçeleri
Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı
Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni partinin kurucu üyelerini tanıttı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı
Melis Sezen'in cesaret isteyen pozu sosyal medyayı salladı