Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saati korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayısında yine artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 238 bin 867 testin sonucuna göre 6 bin 907 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 63 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 43 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.