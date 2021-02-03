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  3. 03 Şubat 2021 20:21

Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 117 kişi daha koronadan hayatını kaybetti.

Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu
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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

korona , koronavirüs
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