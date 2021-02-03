Vaka sayısında korkutan artış! İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.